Поскольку задержанный Андрей Косяк является гражданином России, то российский консул имеет право встретиться с ним. Об этом Дмитрий Кулеба рассказал на Форуме Ассоциаций.

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Задержанный является доказательством преступлений России

По словам Кулебы, задержанный Андрей Косяк и заявления российского МИД по его задержанию в который раз доказывают то, что Россия является участницей конфликта на Донбассе.

Безусловно, это является признанием того, что Россия в различных формах, в этом случае в виде своего гражданина, участвует и является единственной стороной международного вооруженного конфликта,

– заявил Кулеба.

Глава украинского МИД пока не уточнил, воспользуются ли российские дипломаты своим правом навестить задержанного.

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