Иван Баканов рассказал, что Виктор Медведчук перерегистрировал ООО "Новые проекты" из Киева в оккупированный Крым. Так он хотел платить налоги не в бюджет Украины, а – России.

Для этого нареп от ОПЗЖ даже отправлял письмо президенту России Владимиру Путину. Об этом глава Службы безопасности Украины заявил на брифинге 11 мая.

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Это нонсенс, что народный депутат Украины легитимизирует оккупацию Крыма,

– сказал Баканов.

Генпрокурор Ирина Венедиктова пояснила, что Медведчук и Козак перерегистрировали "Новые проекты" в Россию на протяжении 2015 – 2020 годов.

Они даже получили от так называемого "арбитражного суда" Крыма решение о том, что на момент оккупации полуострова предприятие было зарегистрировано в Крыму. Хотя на самом деле место его регистрации – Киев. Именно так оккупанты перерегистрировали ООО по российскому законодательству.

Запись разговора Медведчука и советника Путина

Украинский политик в разговоре с советником президента России Дмитрием Козаком уверяет того, что он уже все сделал и все оформил. Медведчук рассказал, что "может все", в частности уступить место в "новых проектах" человеку с российским гражданством, "или и получить такое, потому что из Донецка".

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, единственное, что остановило незаконную добычу украинских ресурсов – расположение участка "Глибока". Она частично пересекается с границей российского военного полигона.

Обратите внимание! В Офисе генпрокурора отметили, что все аудиозаписи, полученные во время проведения оперативных мероприятий, санкционированы судом. Идентичность голосов фигурантов записей подтверждена выводами экспертизы.

Смотрите брифинг Баканова и Венедиктовой:

Заметим, Козаку и Медведчуку 11 мая объявили подозрения по 2 статьям – совершение государственной измены, покушение на разграбление национальных ресурсов на территории временно оккупированного Крыма.