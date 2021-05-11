Ігор Баканов розповів, що Віктор Медведчук переєрестрував ТОВ "Нові проєкти" з Києва до окупованого Криму. Так він хотів сплачувати податки не в бюджет України, а іншій державі.

Для цього нареп від ОПЗЖ навіть відправляв лист президенту Росії Володимиру Путіну. Про це глава Служби безпеки України заявив на брифінгу 11 травня.

Це нонсенс, що народний депутат України легітимізує окупацію Криму,

– сказав Баканов.

Запис розмови Медведчука та радника Путіна

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