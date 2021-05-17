Виктор Медведчук на самом деле не является хорошим инструментом России в Украине. Он наоборот отпугивает украинцев яркой пророссийской позицией и связями с Владимиром Путиным.

Более того, все проекты Медведчука – провальные. Об этом рассказал журналист, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский в эфире программы "Между прочим".

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"Все проекты, за которые брался Медведчук, проваливались. До "Украинского выбора" был еще абсолютно курьезный блок "Не так", который набрал ничтожные результаты и провалился", – сказал Казанский.

Медведчук не является эффективным инструментом, он – политический неудачник,

– подчеркнул журналист.

ОПЗЖ имела бы шанс, если бы не кум Путина, – Казанский

Он также отметил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" имела бы шанс на большую популярность, если бы не сам Медведчук. По словам Казанского, именно он "похоронил" перспективу ОПЗЖ. Так считают даже многие пророссийские политики.

"Если бы такого явного российского агента не было – возможно, ОПЗЖ могла бы расти как непонятная партия. Медведчук расставил все точки над "і". Я считаю, что это очень неудачная ставка России", – заверил Казанский.

Также он отметил, что Медведчук как человек просто не нравится электорату. "Даже политики с пророссийского фланга отмечают, что абсолютно никто не вышел на поддержку заблокированных телеканалов или Медведчука в суде", – сказал Казанский.

Дело Медведчука: коротко