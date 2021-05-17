Одну из волн обострения на Донбассе связывали с санкциями Совета нацбезопасности и обороны против Виктора Медведчука. Но эскалация конфликта на востоке возможна не только из-за олигарха, но и из-за других факторов.

В частности сценарий эскалации возможен накануне переговоров "нормандской четверки". Такое мнение в эфире высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

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По его словам, России нечем напугать Украину. Ведь минометные обстрелы она уже устраивала не один раз.

Я далек от мысли, что Путин начнет полномасштабное вторжение для освобождения Медведчука из-под домашнего ареста,

– подчеркнул Мусиенко.

Несмотря на это, как отметил эксперт, никто не знает, как закончится дело пророссийского нардепа и будет ли власть делать следующие шаги в отношении людей, которые сотрудничают с государством-оккупантом.

Мусиенко считает, что гораздо большей угрозой эскалации России являются сторонники пророссийского курса. Они будут пытаться "расшатать" внутреннюю ситуацию.

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Оснований для диалога Путина и Зеленского нет

Также, по мнению эксперта, не надо спешить со встречей Владимира Зеленского и Владимира Путина. "Я не вижу предпосылок для такой встречи, если там не будет вопроса Крыма и оккупированных частей Украины", – добавил он.

Напомним! Из-за обострения на Донбассе Зеленский предложил Путину встретиться. По мнению главы Офиса Президента Андрея Ермака, такая встреча может стать исторической и сказал, что ждут от этих переговоров.