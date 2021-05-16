Россия может организовать побег Медведчука, как когда-то "спасала" Януковича
Дело в отношении Виктора Медведчука представляет угрозу для президента России Владимира Путина и заместителя главы его администрации Дмитрия Козака. Поэтому Кремль сделает все возможное для спасения лидера ОПЗЖ.
Источник:Facebook Юрия Бутусова
Как пояснил журналист Юрий Бутусов, дело в том, что Украина приняла закон о заочном осуждении. Таким образом, теперь Путин и заместитель главы его администрации Дмитрий Козак могут получить заочный приговор за агрессию и оккупацию Крыма. Ведь это стало основой обвинения против Медведчука.
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Согласно тексту подозрения, Медведчук совершил государственную измену и нанес ущерб Украине на 38 миллиардов гривен. Сделал он это благодаря преступному сговору с Путиным и Козаком. Последний сейчас является куратором отношений с Украиной.
По словам Бутусова, после публикации таких прямых доказательств и общения Медведчука с Кремлем он и его окружение подпадают не под суд, а под немедленное задержание как российская агентура, пособники оккупантов во время боевых действий.
"И надо использовать Медведчука как обменный фонд, для обмена на украинских патриотов, которых по приказу Путина пытают в российских тюрьмах. Посмотрим, как дорого ценит Путин своего кума, и сможем ли мы наконец провести обмен "всех на всех", который Кремль срывает все годы войны ", – добавил он.
Медведчук может убежать
В то же время журналист заметил: после угроз Путина недопустимо держать Медведчука под домашним арестом.
Россия сделает все возможное для его спасения. Не исключено, что организует побег и эвакуацию, как в свое время Януковичу. Медведчука следует держать под стражей,
– подытожил Бутусов.
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Дело Медведчука: коротко
- Кума Путина подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму. Подозрение подписала лично генпрокурор Ирина Венедиктова.
- Печерский суд Киева 13 мая выбирал пророссийскому нардепу меру пресечения. Прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей с возможностью залога в 300 миллионов гривен.
- Однако суд решил отправить Медведчука под домашний арест до 9 июля. Впоследствии стало известно, что на депутата от ОПЗЖ надели электронный браслет.
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