Дело в отношении Виктора Медведчука представляет угрозу для президента России Владимира Путина и заместителя главы его администрации Дмитрия Козака. Поэтому Кремль сделает все возможное для спасения лидера ОПЗЖ.

Как пояснил журналист Юрий Бутусов, дело в том, что Украина приняла закон о заочном осуждении. Таким образом , теперь Путин и заместитель главы его администрации Дмитрий Козак могут получить заочный приговор за агрессию и оккупацию Крыма. Ведь это стало основой обвинения против Медведчука.

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Согласно тексту подозрения, Медведчук совершил государственную измену и нанес ущерб Украине на 38 миллиардов гривен . Сделал он это благодаря преступному сговору с Путиным и Козаком. Последний сейчас является куратором отношений с Украиной.

По словам Бутусова, после публикации таких прямых доказательств и общения Медведчука с Кремлем он и его окружение подпадают не под суд, а под немедленное задержание как российская агентура, пособники оккупантов во время боевых действий.

"И надо использовать Медведчука как обменный фонд, для обмена на украинских патриотов, которых по приказу Путина пытают в российских тюрьмах. Посмотрим, как дорого ценит Путин своего кума, и сможем ли мы наконец провести обмен "всех на всех", который Кремль срывает все годы войны ", – добавил он.

Медведчук может убежать

В то же время журналист заметил: после угроз Путина недопустимо держать Медведчука под домашним арестом.

Россия сделает все возможное для его спасения. Не исключено, что организует побег и эвакуацию, как в свое время Януковичу. Медведчука следует держать под стражей,

– подытожил Бутусов.

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Дело Медведчука: коротко