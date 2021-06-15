Соратник Медведчука сообщил о жалобах лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" на Украину в ЕСПЧ.

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Медведчук обвинил украинскую власть

в политической мотивации его уголовного преследования,

в грубом нарушении права на справедливый суд,

в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.

Кузьмин считает, что "дело могут рассмотреть в приоритетном порядке, значит – решения долго ждать не придется".

К своему сообщению нардеп добавил фото формуляра заявления в ЕСПЧ, а также квитанцию за отправленную в Страсбург корреспонденцию.



Медведчук пожаловался на Украину в ЕСПЧ / Скриншот с сайта Кузьмина

Дело Медведчука: основное