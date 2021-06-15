Соратник Медведчука сообщил о жалобах лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" на Украину в ЕСПЧ.
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Медведчук обвинил украинскую власть
- в политической мотивации его уголовного преследования,
- в грубом нарушении права на справедливый суд,
- в нарушении права на свободу и личную неприкосновенность.
Кузьмин считает, что "дело могут рассмотреть в приоритетном порядке, значит – решения долго ждать не придется".
К своему сообщению нардеп добавил фото формуляра заявления в ЕСПЧ, а также квитанцию за отправленную в Страсбург корреспонденцию.
Медведчук пожаловался на Украину в ЕСПЧ / Скриншот с сайта Кузьмина
Дело Медведчука: основное
- Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене. Речь идет о покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
- Также пророссийский нардеп якобы передавал информацию России о расположении подразделений ВСУ.
- 11 мая куму Путина избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест.
- 21 мая суд рассмотрел две апелляции на меру пресечения: от следственных прокуроров и от адвокатов Медведчука. Следователи просили посадить Медведчука, а защитники – смягчить меру.
- Оба обращения отклонили, а мера пресечения для Медведчука осталась той же.