Медведчук прокомментировал решение чуда о домашнем аресте и опроверг войну с Россией

Народный депутат Виктор Медведчук назвал обвинения в финансировании терроризма и государственной измене сфабрикованными. Кум российского президента убежден, что уголовное дело против него является политическим преследованием

Кроме того, во время общения с журналистами одиозный нардеп опроверг войну с Россией. Также по словам Медведчука организации боевиков на Донбассе не являются террористическими.

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Медведчук говорит об охоте на оппозицию

Виктор Медведчук заявил, что власти пытаются охотиться на оппозицию и лично на него, как на одного из ее представителей. Поэтому кум главы Кремля традиционно обвинил Офис Президента в якобы влиянии на судей, которые принимают подобные решения. Себя, конечно, народный депутат полностью оправдывает, поэтому и не понимает почему его обвиняют.

То, что делалось в интересах государства, в интересах украинских граждан, сегодня расценивают как преступные действия да и еще в таких тяжелых обвинениях как сотрудничество с террористическими организациями,

– заявил Медведчук.

Ожидаемо, что председатель партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" не согласился с решением суда и назвал доказательства обвинения "высосанными из пальца".

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На Донбассе не террористические организации

Медведчук оспорил решение Генеральной прокуратуры от 2018 года о признании боевиков на Донбассе террористическими организациями. По его словам такое решение может принять только суд. Именно поэтому, по его мнению, обвинения в финансировании терроризма бессодержательны, потому что таких организаций юридически на Донбассе якобы не было.

Кроме того, кум Путина убежден, что международное признание организаций пророссийских боевиков террористическими сделает невозможным мирное урегулирование конфликта и возвращение Донбасса в состав Украины.

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Медведчук отрицает войну России против Украины

По словам Виктора Медведчука, Россия и Украина не находятся в состоянии войны. Он убежден, что на Донбассе продолжаются боевые действия, но как бы нет регулярных российских войск. Более того – одиозный нардеп решил обвинить руководство страны в том, что они не объявили войну. По его мнению, тогда все было бы ясно. Правда, кому – Медведчук не уточнил.

По поводу того, кто кого убивал на Донбассе нужно обращаться сегодня к официальным органам. Они хорошо знают о том, как происходят ранения и, к сожалению, происходят потери боевого состава с одной и другой стороны, и кто кого убивает,

– заявил нардеп.

Кто те "две стороны" Медведчук так и не объяснил, но традиционно начал говорить о необходимости заключения мира с боевиками на Донбассе.

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