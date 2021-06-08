Такое мнение высказал журналист Bihus.Info Максим Опанасенко. Он заверил, что пророссийский политик только радовался, когда обмен пленными срывался.

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"Он говорил, что масштабно, круто и успешно этим (обменом – 24 канал) занимается. Те пленки, которые оказались в нашем распоряжении, очень сильно ставят под сомнение этот тезис", – сказал Опанасенко.

По его словам, в разговорах не слышно эффективного переговорщика.

Более того, там слышно врага, который радуется обмену, который сорвался – выгодному для Украины обмену. Он шутит, заигрывает и радуется вместе с боевиками,

– заявил Опанасенко.

Он отметил, что на эти пленки стоит обратить внимание именно электорату Медведчука, который годами верил в то, что он – миротворец.

Журналисты обнародуют все записи разговоров

Известно, что пятой части "пленок Медведчука" уже не будет. Однако Денис Бигус обещает в течение следующих нескольких недель сделать итоговое видео, в которое войдут те куски, которых не было в предыдущих выпусках.

"Также мы обещали, что выложим все записи, которые у нас есть. Расставим по хронологии и выложим отдельным файлом", – добавил Опанасенко.

Справка. Bihus.Info получили записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с представителями боевиков и России за 4 года. Они обнародовали 4 выпуска, в которых подробно анализируют разговоры. Посмотреть выпуски можно по ссылке.

Опанасенко анонсировал итоговый выпуск Bihus.Info: смотрите видео