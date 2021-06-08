Таку думку висловив журналіст Bihus.Info Максим Опанасенко. Він запевнив, що проросійський політик лише радів, коли обмін полоненими зривався.

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"Він казав, що масштабно, круто і успішно цим (обміном – 24 канал) займається. Ті плівки, які опинились у нашому розпорядженні, дуже сильно ставлять під сумнів цю тезу", – сказав Опанасенко.

За його словами, у розмовах не чути ефективного перемовника.

Ба більше, там чути ворога, який радіє обміну, який зірвався – вигідному для України обміну. Він жартує, заграє і радіє разом з бойовиками,

– заявив Опанасенко.

Він наголосив, що на ці плівки варто звернути увагу саме електорату Медведчука, який роками вірив у те, що він – миротворець.

Журналісти оприлюднять усі записи розмов

Відомо, що п'ятої частини "плівок Медведчука" вже не буде. Однак Денис Бігус обіцяє протягом наступних кількох тижнів зробити підсумкове відео, у яке увійдуть ті шматки, яких не було в попередніх випусках.

"Також ми обіцяли, що викладемо усі записи, які в нас є. Розставимо по хронології та викладемо окремим файлом", – додав Опанасенко.

Довідка. Bihus.Info отримали записи телефонних розмов Віктора Медведчука з представниками бойовиків та Росії за 4 роки . Вони оприлюднили 4 випуски, у яких детально аналізують розмови. Подивитись випуски можна за посиланням.

Опанасенко анонсував підсумковий випуск Bihus.Info: дивіться відео