Медведчук подтверждает доказательства, на основании которых вручали подозрение Порошенко

Об этом в эфире канала "Рада" рассказал глава СБУ Иван Баканов. Он подтвердил, что Виктор Медведчук сотрудничает со следствием.

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"И мы приветствуем готовность рассказать о деталях дел, в которых его обвиняют. И хотя в этом случае речь идет о событиях 2014-2015 годов, именно сегодня мы можем в полной мере оценить их влияние на экономику и безопасность нашего государства", – сказал Баканов.

По его убеждению, именно в те годы закладывался фундамент нынешних событий в Украине.

Нынешняя война – это прямое следствие политики России, которая во что бы то ни стало пыталась сохранить свое влияние на Украину,

– сказал Баканов.

Глава СБУ заявил, что высокопоставленные чиновники в Украине тем или иным способом помогали Кремлю сохранить свое влияние.

"Информация от Медведчука дает возможность украинскому обществу увидеть, какой именно была государственная политика раньше. И это вопрос не только юридической ответственности, но и моральной", – рассказал Баканов.

Он заявил, что украинцы стали свидетелями политического цинизма, "когда под патриотическими лозунгами решались бизнес-вопросы и даже финансировались террористы ради быстрой копейки".

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По словам главы СБУ, недавно Медведчук и другие фигуранты расследований утверждали, что все подозрения необоснованны. Теперь, как отметил Баканов, риторика Медведчука изменилась и депутат сам рассказывает детали этой схемы.

Он заявил, что СБУ и следователи уверенно продвигаются по расследованию этих дел. Глава СБУ заверил, что дела могут довести до логического завершения. По его словам, все дела сейчас на разных этапах.

Баканов отметил, что Медведчук фактически подтверждает доказательства и версии, которые объявляла СБУ, и, на основании которых вручалось подозрение куму Путина и Порошенко в государственной измене и финансировании терроризма.

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Глава СБУ выделил три дела, в которых фигурирует Медведчук. В частности, речь идет о покупке угля с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (статья финансирования терроризма) и присвоении нефтепровода (государственное предательство). Также Медведчук фигурирует в деле проекта "Луч", которое скоро будет рассматриваться в суде.

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Баканов рассказал, что Медведчук дал сверхважные показания и "сказал много интересного о роли Порошенко" в схемах. Он подчеркнул, что показания кума Путина подтверждают, что Порошенко "использовал связи Медведчука с руководством России, чтобы организовать определенные бизнес-схемы".

По мнению СБУ, схемы не были в интересах Украины. Кроме того, по его словам, экономика и безопасность Украины понесла убытки. Также организации схем, как сказал Баканов, способствовали разнообразные должностные лица – от министров до главы НБУ.

Властная вертикаль работала против Украины,

– резюмировал Баканов.

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