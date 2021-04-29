Медведчук и Сурков обсуждали политтехнолога, который работал с Тимошенко: запись разговора
Появились записи возможного разговора пророссийского нардепа Виктора Медведчука и советника президента России Владислава Суркова за 2014 год. На нем политики обсуждают российского политтехнолога Алексея Ситникова.
Источник:24 канал
На записи, которой располагает 24 канал, Медведчук спрашивает Суркова, знает ли тот Ситникова.
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Что Медведчук и Сурков говорили о Ситникове
Ты знаешь Алексея Ситника? Или Ситникова? Ну политолог, политтехнолог,
– спросил кум Путина.
Сурков ответил, что знает, но они давно не виделись. А также добавил, что Ситников – "дорогостоящий технолог". "Больше разговоров, чем толку, сразу тебе скажу", – сказал советник главы Кремля.
Он заявил, что Ситников довольно авторитетный человек в России, однако "действительно выдающихся достижений у него не было".
Политтехнолог работал с Тимошенко
Советник президента России добавил, что этот политтехнолог работал с Юлией Тимошенко. Медведчук отметил, что знает об этом, более того – он в свое время даже встречался с Ситниковым.
Он (Ситников – 24 канал) сам с ней (Тимошенко – 24 канал) до сих пор на контакте прямом и до сих пор ее как-то обслуживает,
– отметил Сурков.
И уточнил, что не знает, какие у них теперь отношения. В завершение Медведчук пообещал впоследствии рассказать, почему он интересовался политтехнологом.
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