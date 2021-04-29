Медведчук і Сурков обговорювали політтехнолога, який працював з Тимошенко: запис розмови
З'явилися записи можливої розмови проросійського нардепа Віктора Медведчука та радника президента Росії Владислава Суркова за 2014 рік. На ньому політики обговорюють російського політтехнолога Олексія Ситникова.
Джерело:24 канал
На записі, який є у розпорядженні 24 каналу, Медведчук запитує Суркова, чи той знає Ситникова.
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Що Медведчук та Сурков говорили про Ситникова
Ти знаєш Олексія Ситника? Або Ситникова? Ну політолог, політтехнолог,
– запитав кум Путіна.
Сурков відповів, що знає, однак вони давно не бачилися. А також додав, що Ситников – "дорогоовартісний технолог". "Більше розмов, ніж толку, зразу тобі скажу", – сказав радник глави Кремля.
Він заявив, що Ситников доволі авторитетна людина у Росії, однак "справді видатних досягнень у нього не було".
Політтехнолог працював з Тимошенко
Радник президента Росії додав, що цей політтехнолог працював з Юлією Тимошенко. Медведчук відзначив, що знає про це, ба більше – він свого часу навіть зустрічався з Ситниковим.
Він (Ситников – 24 канал) сам з нею (Тимошенко – 24 канал) досі на контакті прямому і досі її якось обслуговує,
– наголосив Сурков.
Та уточнив, що не знає, які у них тепер відносини. На завершення Медведчук пообіцяв згодом розповісти, чому він цікавився політтехнологом.
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