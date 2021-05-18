Об этом сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора. Без паспортов Медведчук остался согласно решению суда.
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Документы политик сдал в орган досудебного расследования
В офисе генпрокурора не уточнили, куда именно сдавал документы нардеп – в Государственное бюро расследований или Службу безопасности Украины.
Медведчук находится под домашним арестом
Отметим, что Печерский райсуд ранее выбрал Медведчуку меру пресечения – круглосуточный домашний арест, несмотря на то, что сторона обвинения настаивала на содержании под стражей.
Однако даже такое решение служителей Фемиды нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" не устроило. На меру пресечения подали уже апелляцию адвокаты. Также решение суда обжалуют и прокуроры.
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В чем подозревают Медведчука?Медведчука подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму. Кроме того, по данным СБУ, политик передавал России секретную информацию о подразделениях ВСУ.