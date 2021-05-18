Об этом сообщили в пресс-службе офиса генерального прокурора. Без паспортов Медведчук остался согласно решению суда.

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Документы политик сдал в орган досудебного расследования

В офисе генпрокурора не уточнили, куда именно сдавал документы нардеп – в Государственное бюро расследований или Службу безопасности Украины.

Медведчук находится под домашним арестом

Отметим, что Печерский райсуд ранее выбрал Медведчуку меру пресечения – круглосуточный домашний арест, несмотря на то, что сторона обвинения настаивала на содержании под стражей.

Однако даже такое решение служителей Фемиды нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" не устроило. На меру пресечения подали уже апелляцию адвокаты. Также решение суда обжалуют и прокуроры.

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