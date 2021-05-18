Шестерка из шестерок, – журналисты утверждают, что Медведчук на самом деле не близок к Путину
Журналисты выяснили, что Виктор Медведчук на самом деле не является близким с Владимиром Путиным, как считают. Руководят политиком якобы на уровне заместителей или помощников, то есть не сам президент России.
Источник:BIHUS info
Так, Медведчук – на постоянной связи с Кремлем. Он отчитывается и получает указания. Об этом говорится в расследовании журналистов.
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Культивирование образа "кум Путина"
Журналист Денис Бигус заметил, что годами в Украине культивировали образ "очень приближенного к Путину Медведчука – кума".
Заметили, что одной из причин этого может быть видео 2012 года, где Путин встречается с Медведчуком и его женой Оксаной Марченко. Однако Бигус предположил, что этот ролик либо устаревший либо просто является бутафорией.
У Медведчука, вероятно, вообще нет прямой связи с Путиным
Бигус предположил, что нардеп от ОПЗЖ вообще не имеет прямого контакта с президентом России. Например, в 2014 году Медведчук, чтобы встретиться с Путиным, неделями договаривался через протокольную службу.
На пленках – это шестерка из шестерок. Создается впечатление, что прямой связи с Путиным у него (Медведчука – 24 канал) вообще нет,
– сказал Бигус.
В расследовании продолжили, что со временем Медведчук не стал ближе к Путину, за ним закрепился "статус переговорщика".
"Но он не может просто взять и набрать Путина, нет. Для этого ему надо долго, упорно и унизительно проситься... и снова проситься", – добавил журналист.
Кстати, дальше расследователи привели примеры нескольких возможных разговоров Медведчука с российскими чиновниками, на которых нардеп просил о встрече с Путиным. Например, у тогдашнего руководителя протокола Путина Владимира Островенко.
Дело Медведчука: что нужно знать
- Нардепа подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму. Подозрение подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.
- Печерский суд Киева 13 мая избрал пророссийскому нардепу меру пресечения – домашний арест до 9 июля. На Медведчука уже надели электронный браслет.
- Заметим, что прокуроры просили о более строгой мере пресечения – ходатайствовали о содержании под стражей с возможностью залога в 300 миллионов гривен.
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