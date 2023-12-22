Журналисты-расследователи проекта "Система" выяснили, что Медведчук при посредничестве крупных государственных компаний России и российских силовых структур захватывает активы в сфере нефтяной промышленности, крупной недвижимости и металлургии. –
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Медведчук зарабатывает на нефти в Сибири
В частности, с Медведчуком связывают захваты нефтяной компании "Дулисима" в Иркутской области и "Каюм Нефть" в Ханты-Мансийском автономном округе страны-агрессора.
Также источником доходов Медведчука есть донецкая металлургия. Еще до начала полномасштабной войны контроль над экспортом угля в регионе перешел от скрывающегося в Москве украинского бизнесмена Сергея Курченко к компании "Донский уголь", которую журналисты связывают с Медведчуком.
С окружением Медведчука касательная и логистическая компания "Флоранс", предоставляющая услуги по логистике по перевозке угля, кокса, чугуна, стали.
В октябре 2023 года приближенный к Медведчуку Александр Баримов стал совладельцем компании "Индустриальные инновации". Фирма с таким же названием руководит Днепрорудненским железорудным комбинатом в Запорожская область и одним из крупнейших производителей железной руды в регионе.
И на недвижимости в Москве
В расследовании отмечают, что у Медведчука и его семьи есть интересы и в Москве. В частности, связанная с Медведчуком компания купила за 500 миллионов рублей площади в одном из самых дорогих небоскребов "Москва-Сити".
А жена Медведчука Оксана Марченко стала владелицей пяти гектаров земли на Лужнецкой набережной и 4 гектаров земли рядом с бывшим заводом ЗИЛ в Москве. Жена Медведчука получила их в 2020 году.
Обмен Медведчука: главное
- После полномасштабного вторжения Медведчук скрылся из-под домашнего ареста, ведь его подозревают в государственной измене.
- В апреле 2022 года его снова задержали, а в сентябре передали России в рамках обмена, "кума Путина" обменяли на более 200 украинских военнопленных, защитников Азовстали.