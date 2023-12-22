Журналісти-розслідувачі проєкту "Система" з'ясували, що Медведчук за посередництва великих державних компаній Росії і російських силових структур захоплює активи у сфері нафтової промисловості, великої нерухомості та металургії.

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Медведчук заробляє на нафті в Сибіру

Зокрема, з Медведчуком пов'язують захоплення нафтової компанії "Дулісіма" в Іркутській області та "Каюм Нафта" в Ханти-Мансійському автономному окрузі країни-агресора.

Також джерелом доходів Медведчука є донецька металургія. Ще до початку повномасштабної війни контроль над експортом вугілля в регіоні перейшов від українського бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Москві, до компанії "Донське вугілля", яку журналісти пов'язують з Медведчуком.

До оточення Медведчука дотична і логістична компанія "Флоранс", що надає послуги з логістики щодо перевезень вугілля, коксу, чавуну, сталі.

Зауважте. "Флоранс" називають "новим гаманцем кураторів Донбасу".

У жовтні 2023 року наближений до Медведчука Олександр Баримов став співвласником компанії "Індустріальні інновації". Фірма з такою самою назвою керує Дніпрорудненським залізорудним комбінатом у Запорізькій області, одним із найбільших виробників залізної руди в регіоні.

І на нерухомості в Москві

У розслідуванні зазначають, що Медведчук та його родина мають інтереси і в Москві. Зокрема, пов'язана з Медведчуком компанія купила за 500 мільйонів рублів площі в одному з найдорожчих хмарочосів "Москва-Сіті".

А дружина Медведчука Оксана Марченко стала власницею п'яти гектарів землі на Лужнецькій набережній та 4 гектарів землі поряд із колишнім заводом ЗІЛ у Москві. Дружина Медведчука отримала їх у 2020 році.

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