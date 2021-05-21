Виктор Медведчук считает, что у следствия нет новых доказательств по его делу. Поэтому ужесточать меру пресечения для него – несправедливо.
В живом времени Апелляционный суд рассматривает изменение меры пресечения Медведчуку: онлайн-трансляция
Медведчук говорит, что на него "ничего нет"
Глава ОПЗЖ прибыл под здание киевского Апелляционного суда в окружении своей свиты. С ним на рассмотрение апелляции приехали нардепы Илья Кива, Ренат Кузьмин и Юрий Бойко.
Перед входом в суд Медведчук пообщался со СМИ и объяснил свою позицию относительно апелляций.
Я знаю о том, что ничего нового нет. Доказательства, которые предоставили для избрания меры пресечения, остались теми же. На мой взгляд, они недопустимы и не говорят о процессе подготовки подозрения,
– рассказал Медведчук журналистам.
Медведчук отмечает: доказательства, на которых основано выдвижение подозрения, являются неэффективными и несправедливыми по отношению к нему. Мера пресечения и вовсе должна быть отменена.
О передаче секретных данных боевикам о позиции украинских военных, которую ему инкриминируют, говорит, что не мог этого делать. "Я не мог передавать никаких гарантий, поскольку не был уполномочен". Он заявил, что имел единственную цель – мирное урегулирование ситуации на Донбассе.
Апелляция на домашний арест Медведчука
Апелляционный суд Киева 21 мая рассматривает жалобы относительно изменения меры пресечения для нардепа Виктора Медведчука.
Апелляции поступили от обеих сторон:
- адвокаты Виктора Медведчука за смягчение меры;
- следователи, наоборот, просят более строгой меры – заключение под стражу или залог в 300 миллионов гривен.
Какая мера пресечения у Медведчука сейчас
- Следователи прокуроры по делу Медведчука о госизмене просили для нардепа содержания под стражей или залог в 300 миллионов гривен.
- Впрочем, 13 мая судья Печерского райсуда Вячеслав Подпалый избрал для Медведчука круглосуточный домашний арест.
- На него надели электронный браслет.
- Также Медведчук сдал свой заграничный и дипломатический паспорт.