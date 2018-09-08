Медведчук для Порошенко является подарком судьбы, – нардеп

До последнего времени Петру Порошенко не хватало политика, который по своей одиозностью и негативом мог не только вызвать отвращение, но и представлял собой реальную силу, которой бы боялись.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал нардеп Сергей Лещенко.

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"На такую ​​роль рассматривали руководителя "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, но летом этого года как подарком судьбы для Порошенко стало возвращение Медведчука, который сильнее Бойко харизмой и имеет гораздо более сильный раздражитель, чем коррупционные сделки с вышками или газовыми посредниками "РосУкрЭнерго", – сказал Лещенко.



По его словам, Медведчук, который является членом семьи Владимира Путина, действительно способен вызвать у части граждан ощущение неподдельной тревоги за вхождение в политику агента явного пророссийского влияния. И теперь Порошенко и Медведчук цинично пользуются ситуацией для создания искусственной конфронтации, получать политическую выгоду от которой будут оба политика.



Видео полного выпуска видеоблога "Честная политика" за 7 сентября 2018