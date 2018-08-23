Медведчук получает щедрые "чаевые" за продажу нашей промышленности структурам Кремля,– Лещенко

Если расследование Financial Times о природе состояния Виктора Медведчука подтвердится, то получается, что теперь за российские деньги он рвется к власти в Украине.

И делает это при полной бездеятельности нынешней власти, которая одарила его регалиями посредника в переговорах, которая подарила ему право летать в Россию прямым авиасообщением и предоставила возможность его друзьям беспрепятственно захватить целые рынки в Украине – как рынок автомобильного газа или дизеля, заявил в своем видеоблоге "Честная политика" нардеп Сергей Лещенко.

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"От себя добавлю, что ранее Медведчука называли посредником при продаже половины акций другой промышленной группы Украины – Индустриальный союз Донбасса. И покупателем этого актива тоже оказались структуры, связанные с российским "Внешэкономбанком". Таким образом, есть основания утверждать, что Медведчук не просто исповедует принципы "русского мира" в политике. Нельзя исключать, что он получает щедрое финансирование из России – "чаевые" за продажу украинской промышленности структурам Кремля", – считает политик.

По его мнению, реванш Медведчука в украинской политике – это не только заговор по линии Порошенко – Медведчук. Это треугольник Порошенко – Медведчук – Путин. Тем более, что нынешний президент тоже начинал политическую карьеру в рядах партии Медведчука СДПУ (О).

Полный выпуск "Честной политики" за 23 августа 2018