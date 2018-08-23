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Медведчук отримує щедрі "чайові" за продаж нашої промисловості структурам Кремля, – Лещенко

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Путін (ліворуч) і Медведчук (праворуч)
Путін (ліворуч) і Медведчук (праворуч) / EPA

Якщо розслідування Financial Times про природу статків Віктора Медведчука підтвердиться, то виходить, що тепер за російські гроші він рветься до влади в Україні.

І робить це при повній бездіяльності нинішньої влади, яка обдарувала його регаліями посередника в переговорах, яка подарувала йому право літати в Росію прямим авіасполученням і надала можливість його друзям безперешкодно захопити цілі ринки в Україні – як то ринок автомобільного газу або дизеля, заявив у своєму відеоблозі "Чесна політика" нардеп Сергій Лещенко. 

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"Від себе додам, що раніше Медведчука називали посередником при продажу половини акцій іншої промислової групи України – Індустріальний союз Донбасу. І покупцем цього активу теж виявилися структури, пов'язані з російським "Зовнішекономбанком". Таким чином, є підстави стверджувати, що Медведчук не просто сповідує принципи "русского мира" в політиці. Не можна виключати, що він отримує щедре фінансування з Росії – "чайові" за продаж української промисловості структурам Кремля", – вважає політик. 

На його думку, реванш Медведчука в українській політиці – це не лише змова по лінії Порошенко – Медведчук. Це трикутник Порошенко – Медведчук – Путін. Тим більше, що нинішній президент теж починав політичну кар'єру в рядах партії Медведчука СДПУ(О).

Повний випуск "Чесної політики" за 23 серпня 2018

 

Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Віктор Медведчук Сергій Лещенко Відеоблоги
Джерело: 24 канал
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