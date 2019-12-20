Медведчук встретился с Путиным в Санкт-Петербурге: детали

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук поехал в Санкт-Петербург, где встретился с министром финансов России Антоном Сулиановым. Позже к их разговору присоединился кум Медведчука президент России Владимир Путин.

Во время встречи, в частности, обсуждался вопрос газовых переговоров между Украиной и Россией, сообщает издание "ТАСС".

К слову: Петиция за лишение Медведчука звания почетного юриста набрала 25 тысяч голосов

В ходе обсуждения Путин заявил, что Россия хочет договориться с Украиной о новом контракте на транзит газа. Впрочем подчеркнул: такое соглашение должно быть взаимовыгодным и без создания рисков для сторон.

Сегодня есть серьезные проблемы: доходная часть бюджета Украины получала до 3 миллиардов долларов от транзита российского газа. В этом году транзитировали где-то 87 миллиардов кубов. В следующем будет трудная задача решить так, чтобы сделка соответствовала интересам Украины,

– сказал во время встречи Медведчук.

Важно, что Виктор Медведчук не является уполномоченным на переговоры по газу, как представитель Украины. Вероятно, в Россию он поехал защищать собственные бизнес-интересы, поскольку он контролирует рынок российского сжиженного газа в Украине.

Впрочем, несмотря на интересы Медведчука-бизнесмена, Медведчук, нардеп должен сообщать о таких визитах Службе безопасности Украины, поскольку является носителем государственной тайны.

Ранее Медведчук уже пытался попиариться своими поездками, а его каналы разгоняли фейк, что именно их следствием было освобождение украинских заложников в сентябре 2019 года. Впрочем эту информацию опровергли в Офисе Президента Украины, заявив, что представители ОПЗЖ не уполномочены на такие переговоры.

Что известно о визитах Медведчука к куму?

Начиная с избирательной кампании, поездки Виктора Медведчука в Россию уже стали регулярными. Перед выборами президента кум Путина поехал в Москву вместе со своим ставленником Юрием Бойко. С тех пор он ездит в Россию раз в несколько месяцев.