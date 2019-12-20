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      Медведчук встретился с Путиным в Санкт-Петербурге: детали

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      Медведчук снова улетел в Россию / ria.ru

      Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук поехал в Санкт-Петербург, где встретился с министром финансов России Антоном Сулиановым. Позже к их разговору присоединился кум Медведчука президент России Владимир Путин.

      Во время встречи, в частности, обсуждался вопрос газовых переговоров между Украиной и Россией, сообщает издание "ТАСС".

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      В ходе обсуждения Путин заявил, что Россия хочет договориться с Украиной о новом контракте на транзит газа. Впрочем подчеркнул: такое соглашение должно быть взаимовыгодным и без создания рисков для сторон.

      Сегодня есть серьезные проблемы: доходная часть бюджета Украины получала до 3 миллиардов долларов от транзита российского газа. В этом году транзитировали где-то 87 миллиардов кубов. В следующем будет трудная задача решить так, чтобы сделка соответствовала интересам Украины,
      – сказал во время встречи Медведчук.

       

      Важно, что Виктор Медведчук не является уполномоченным на переговоры по газу, как представитель Украины. Вероятно, в Россию он поехал защищать собственные бизнес-интересы, поскольку он контролирует рынок российского сжиженного газа в Украине.

      Впрочем, несмотря на интересы Медведчука-бизнесмена, Медведчук, нардеп должен сообщать о таких визитах Службе безопасности Украины, поскольку является носителем государственной тайны.

      Ранее Медведчук уже пытался попиариться своими поездками, а его каналы разгоняли фейк, что именно их следствием было освобождение украинских заложников в сентябре 2019 года. Впрочем эту информацию опровергли в Офисе Президента Украины, заявив, что представители ОПЗЖ не уполномочены на такие переговоры.

      Что известно о визитах Медведчука к куму?
      Начиная с избирательной кампании, поездки Виктора Медведчука в Россию уже стали регулярными. Перед выборами президента кум Путина поехал в Москву вместе со своим ставленником Юрием Бойко. С тех пор он ездит в Россию раз в несколько месяцев.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Владимир Путин Газовый конфликт Виктор Медведчук
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