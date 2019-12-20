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      Медведчук зустрівся з кумом у Санкт-Петербурзі: деталі

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      Медведчук знову полетів до Росії / ria.ru

      Народний депутат України від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук поїхав у Санкт-Петербург, де зустрівся з міністром фінансів Росії Антоном Суліановим. Пізніше до їх розмови приєднався кум Медведчука президент Росії Володимир Путін.

      Під час зустрічі, зокрема, обговорювалося питання газових переговорів між Україною і Росією, повідомляє видання "ТАСС".

      До слова: Петиція за позбавлення Медведчука звання почесного юриста набрала 25 тисяч голосів

      У ході обговорення Путін заявив, що Росія прагне домовитися з Україною про новий контракт на транзит газу. Втім наголосив: така угода має бути взаємовигідною і без створення ризиків для сторін.

      Сьогодні є серйозні проблеми: дохідна частина бюджету України отримувала до 3 мільярдів доларів від транзиту російського газу. У цьому році транзитували десь 87 мільярдів кубів. У наступному буде важке завдання вирішити так, щоб угода відповідала інтересам України,
      – сказав під час зустрічі Медведчук.

      Що відомо про візити Медведчука до кума?Починаючи з виборчої кампанії, поїздки Віктора Медведчука до Росії вже стали регулярними. Перед виборами президента кум Путіна поїхав до Москви разом зі своїм ставлеником Юрієм Бойком. З того часу він їздить у Росію раз у кілька місяців.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Новини України Віктор Медведчук Володимир Путін Новини Росії Газовий конфлікт
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