Соответствующее решение депутаты поддержали на заседании Верховной Рады 21 апреля. Самого пока еще народного депутата от запретной пророссийской партии ОПЗЖ задержала СБУ, ведь он сбежал раньше из-под домашнего ареста.

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Кума Путина исключили из одного из комитетов Верховной Рады

Верховная Рада Украины проголосовала за проект постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва".

В частности, решение поддержали 295 народных избранников. Против не голосовал никто, тоже никто не воздержался. В то же время не голосовали 82 нардепа:

37 "Слуг народа";

7 внефракционных;

8 из "Батькивщины";

10 из "За майбутнє";

8 из "Доверия";

10 из "Голоса".

Следует упомянуть, что нардепы из бывшей пророссийской партии ОПЗЖ создали 21 апреля депутатскую группу "Платформу за жизнь и мир". В частности, из 23 ее депутатов не голосовали 2 и еще 8 отсутствовали. Зато поддержали решение 13 "соратников" кума Путина:

Юрий Бойко;

Юрий Загородний;

Александр Колтунович;

Михаил Макаренко;

Мамоян Суто Челоевич;

Григорий Суркис;

Виталий Борт;

Юлий Иоффе;

Александр Качный;

Григорий Мамка;

Василий Нимченко;

Николай Скорик;

Виктор Черный.

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