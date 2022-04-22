Відповідне рішення народні депутати підтримали на засіданні Верховної Ради 21 квітня. Самого поки ще народного депутата, від забороненої проросійської партії ОПЗЖ, затримала СБУ, адже він раніше втік з-під домашнього арешту.

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Кума Путіна виключили з одного з комітетів Верховної Ради

Верховна Рада України проголосувала за проєкт постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання".

Зокрема рішення підтримали 295 народних обранців. Проти не голосував ніхто, також ніхто не утримався. Натомість не голосували 82 нардепи:

37 "Слуг народу";

7 позафракційних;

8 з Батьківщини;

10 з "За майбутнє";

8 з "Довіри";

10 з "Голосу".

Варто згадати, що нардепи з колишньої проросійської партії ОПЗЖ створили 21 квітня депутатську групу "Платформу за життя та мир". Зокрема з 23 її депутатів не голосували 2 та ще 8 були відсутні. Натомість підтримали рішення 13 "соратників" кума Путіна:

Юрій Бойко;

Юрій Загородній;

Олександр Колтунович;

Михайло Макаренко;

Мамоян Суто Чолоєвич;

Григорій Суркіс;

Віталій Борт;

Юлій Іоффе;

Олександр Качний;

Григорій Мамка;

Василь Німченко;

Микола Скорик;

Віктор Чорний.

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