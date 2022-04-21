Про це сказав у інтерв'ю журналістам заступник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він припустив, що зараз цей підозрюваний у держзраді дає дуже багато корисних свідчень.

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Він не міг сам все здобути

Одне з найцікавіших питань – як Медведчук із 2015 до 2018 року став найпотужнішим медійним олігархом. Подоляк підкреслив, що цей зловмисник був на дні та його ніхто не пам'ятав.

Сподіваюся, що ми зможемо отримати відповіді, хто саме допоміг йому стати олігархом і медійним, і енергетичним в Україні. Без допомоги, і не тільки допомоги з російського боку, це неможливо,

– сказав політик.

Він припустив, що зараз затриманий дає свої показання "дуже і дуже інтенсивно". Мовляв, це дуже боягузлива людина, яка боїться всього. А зараз Медведчук усвідомив – не потрібен ні Росії, ні, тим більше Україні.

До чого тут минулий президент

У Подоляка одразу запитали, чи він не натякає на Петра Порошенка. Адже той був президентом України в ці роки, коли вкотре постав із небуття Медведчук.

Треба отримати сьогодні конкретні юридично зафіксовані показання пана Медведчука, чому, як і завдяки кому він зміг стати олігархом в Україні. Як прізвища назве, тоді будемо з вами їх обговорювати,

– підсумував Михайло Подоляк.

Річ у тім, що Медведчук та Порошенко вже мають одне "спільне" кримінальне провадження про держзраду. Вони обоє фігурують у справі про таємну купівлю вугілля з російських квазіреспублік Донбасу. Слідчі вважають, що це відбувалося протягом 2014 – 2015 років.

Важливо! Бюджетні кошти тоді виділялися на такий же ресурс з Африки й Південної Америки. Оскільки вугілля звідти дорожче, то збитки бюджету можуть становити приблизно 19 мільярдів гривень. Більше про це – за посиланням.

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