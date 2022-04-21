Об этом сказал в интервью журналистам заместитель главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он предположил, что сейчас этот подозреваемый в госизмене дает очень много полезных показаний.

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Он не мог сам все получить

Один из самых интересных вопросов – как Медведчук с 2015 по 2018 год стал самым мощным медийным олигархом. Подоляк подчеркнул, что этот злоумышленник был на дне, и его никто не помнил.

Надеюсь, что мы сможем получить ответы, кто помог ему стать олигархом и медийным, и энергетическим в Украине. Без помощи, и не только помощи с российской стороны, это невозможно,

– сказал политик.

Он предположил, что сейчас задержанный дает свои показания "очень и очень интенсивно". Мол, это очень трусливый человек, боящийся всего. А сейчас Медведчук осознал – не нужен ни России, ни тем более Украине.

Причем здесь прошлый президент

У Подоляка сразу спросили, не намекает ли он на Петра Порошенко. Ведь тот был президентом Украины в эти годы, когда в очередной раз встал из небытия Медведчук.

Надо получить сегодня конкретные юридически зафиксированные показания господина Медведчука, почему, как и благодаря кому, он смог стать олигархом в Украине. Как фамилию назовет, тогда будем с вами их обсуждать,

– подытожил Михаил Подоляк.

Дело в том, что у Медведчука и Порошенко уже есть одно "общее" уголовное производство о госизмене. Они оба фигурируют в деле о тайной покупке угля из российских квазиреспублик Донбасса. Следователи считают, что это происходило в течение 2014-2015 годов.

Важно! Бюджетные средства тогда выделялись на такой же ресурс из Африки и Южной Америки. Поскольку уголь оттуда дороже, то ущерб бюджету может составить примерно 19 миллиардов гривен. Больше об этом – по ссылке.

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