Ютуб-страницы телеканалов ZIK, "112 Украина", NewsOne, которые ранее попали под запрет СНБО, частично перестали работать в Украине. Утром 24 апреля просмотр профилей в ютубе запрещенных каналов стал недоступен.

Интересно, что поиск находит каналы ZIK, "112 Украина", NewsOne, но перейти на главную страницу уже не получается. В то же время отдельные видео все еще можно свободно просматривать.

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После перехода по трансляции на главную страницу ZIK, "112 Украина" и NewsOne появляется ошибка и подпись "Этот канал недоступен в вашей стране". Это означает, что ограничения являются лишь региональными и распространяются исключительно на территорию Украины.

Позже и отдельные видео на медведчуковских ютуб каналах стали недоступными. Сообщество объясняет это тем, что видео заблокировали из-за жалобы.

Этот контент не доступен в домене этой страны из-за жалобы на противозаконный контент от правительства,

– говорится в сообщении.

К слову, ранее Украина официально обращалась к Youtube с просьбой заблокировать на ресурсе медведчуковские каналы. Тогда видеохостинг не ответил украинской стороне.



Главная страница NewsOne на ютубе недоступна / Скриншот 24 канала

Блокировка медведчуковских каналов

Еще 2 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука Тараса Козака.

В результате каналы, которые принадлежат политику, ZIK, "112 Украина", NewsOne заблокировали. Они прекратили вещание, однако все еще ведут трансляции в Youtube.



Санкции против Козака / Инфографика 24 канала



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