Депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку 13 мая избирают меру пресечения. Прокуроры просят суд арестовать политика с альтернативой залога в 300 миллионов гривен. В то же время ему также могут избрать иную меру пресечения.

Это может быть и домашний арест. Такое мнение высказал бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

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Не исключаю, что может быть наиболее жесткая мера пресечения, – Рябошапка

Экс-глава Офиса генпрокурора объяснил, если Медведчука таки отпустят под залог, это не будет означать полное освобождение от ответственности. Ведь процесс в этом деле будет двигаться и дальше. Зато прокуроры считают 300 миллионов гривен достаточным залогом, чтобы политик не сбежал из страны. И что это предотвратит возможное влияние на свидетелей или уничтожение возможных доказательств.

По его словам, может быть и другой вариант. Например, Медведчуку могут избрать домашний арест. Это означает, что депутат не сможет ходить в парламент или участвовать в каких-то публичных мероприятиях, потенциально связанных с возможной преступной деятельностью.

Увидим, какое решение примет суд. Поскольку власть уже инициировала достаточно серьезный репрессивный механизм, я не исключаю того, что может быть применены наиболее жесткие меры пресечения,

– отметил Руслан Рябошапка.

По мнению бывшего генерального прокурора, 300 миллионов вряд ли будут для Медведчука каким-то фактором, который будет удерживать его от побега. Ведь политик 12 и 13 мая сам пришел в органы правосудия.

Медведчук – идеальная мишень для Зеленского, – Рябошапка

Руслан Рябошапка отметил, важно понять причину таких действий власти в отношении Медведчука. Он вспомнил обострение ситуации у границ Украины, которое возникло в апреле – когда начали концентрироваться огромные российские войска и возникла большая угроза нападения.

"Международные партнеры поддержали нас, приехали в Киев, общались с украинской властью и дали понять, что не оставят Украину и будут извлекать из этой критической ситуации. Но и дали четко понять, что власть тоже должна сама себя спасать", – отметил экс-генпрокурор.

И подчеркнул, что это касается и того, что агенты российского влияния должны ходить в суд, а не в парламент. А страну нужно действительно менять, а не имитировать реформы. Поэтому дело спасения Украины – прежде всего является задачей нашей власти.

И власть сейчас пытается таким образом показать нашим международным партнерам, что они что-то делают. Очевидно, что включаться в борьбу с олигархами, например, с Коломойским, было бы больно и некомфортно для Зеленского. Поэтому выбрали Медведчука. Якобы и борьба с пророссийским влиянием, и деолигархизация одновременно.

– пояснил Руслан Рябошапка.

Он добавил, Медведчук – человек, которого не очень любят в Украине, и которого не очень будут защищать в нашей стране. Поэтому это – идеальная мишень для Зеленского сегодня.

Руслан Рябошапка об избрании меры пресечения Медведчуку: смотрите видео

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