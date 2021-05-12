В офисе генпрокурора заявили, что провели процессуальные действия с подозреваемым нардепом Украины. Прокуроры заверили, что Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в порядке и способом, предусмотренными законодательством.

Именно с 11 мая 2021 года, отметили в Офисе генпрокурора, политик и получил статус подозреваемого. В этот же день Медведчук и получил вызов на осуществление процессуальных действий.

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Медведчуку вручили ходатайство об избрании меры пресечения

Уже после того, как нардеп прибыл в офис генпрокурора вместе со своими защитниками, им – по требованию – предоставили экземпляр врученного 11 мая уведомления.

Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей,

– говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Медведчук говорил, что только ознакомился с подозрением

Сам Медведчук, когда вышел из прокуратуры, заверил, что, мол, только ознакомился с экземпляром подозрения. Ни одного уведомления ему вроде бы не вручали. Политик считает, что дело против него результат политических преследований и обещает не покидать Украину.

Коротко о подозрении Виктору Медведчуку: