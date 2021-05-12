Офис генпрокурора будет просить суд взять под стражу Медведчука
В офисе генпрокурора заявили, что провели процессуальные действия с подозреваемым нардепом Украины. Прокуроры заверили, что Виктору Медведчуку сообщили о подозрении в порядке и способом, предусмотренными законодательством.
Источник:Офис генпрокурора
Именно с 11 мая 2021 года, отметили в Офисе генпрокурора, политик и получил статус подозреваемого. В этот же день Медведчук и получил вызов на осуществление процессуальных действий.
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Медведчуку вручили ходатайство об избрании меры пресечения
Уже после того, как нардеп прибыл в офис генпрокурора вместе со своими защитниками, им – по требованию – предоставили экземпляр врученного 11 мая уведомления.
Также подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей,
– говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Медведчук говорил, что только ознакомился с подозрением
Сам Медведчук, когда вышел из прокуратуры, заверил, что, мол, только ознакомился с экземпляром подозрения. Ни одного уведомления ему вроде бы не вручали. Политик считает, что дело против него результат политических преследований и обещает не покидать Украину.
Коротко о подозрении Виктору Медведчуку:
- Виктора Медведчука подозревают в государственной измене.
- Речь идет о покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.
- Предприятие, подчиненное Медведчуку, обладало разрешениями на разработку месторождения "Глубокая". После оккупации Крыма, права передали оккупантам.
- Также Медведчук передавал данные о ВСУ через Тараса Козака российской стороне.
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