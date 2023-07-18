Ответную угрозу он сделал 17 июля 2022 года. Громкое заявление прозвучало как предупреждение для Украины. Мол, вот что ее ожидает, если наше государство будет бить по Крыму.

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Медведев год назад обещал Судный день

Тогда он жаловался на заявления, связанные с Крымом. И в духе Кремля настаивал на так называемых "последствиях".

А последствия очевидны, что в случае, если что-нибудь подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день. Очень быстрый и тяжелый. Спрятаться будет очень сложно,

– подчеркнул он.

Интересно, что в июле 2022 Медведев говорил о Судном дне в случае удара по Крыму. Уже в октябре того же года наши военные атаковали Крымский мост, что уже подтвердили в Минобороны. А 17 июля 2023 года это "незаконное сооружение" вновь потерпело удар. Как бы там ни было, угрозы Медведева так и остаются угрозами.

Медведев угрожал Украине еще в 2022 году Судный день: смотрите видео

К слову, на этот раз он не смог удержаться от своего комментария. Интересно, что Медведев проиллюстрировал, как следует обращаться с самой Россией.

Мировой и наш собственный опыт показывает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или уговариванием. Они понимают только язык силы. Только персональные и совсем негуманные методы,

– подчеркнул он.

Очень интересно, что его слова идеально ложатся на метод, которым необходимо бороться с самой Россией, терроризирующей не только Украину, но и весь мир.

В то же время Медведев пригрозил, что необходимо "уничтожать высшее руководство". Также, по его словам, необходимо "взрывать их собственные дома и дома их родственников". Что ж, дежурная демонстрация того, что мы имеем дело с кровожадными людоедами, которые пытаются притвориться жертвой.

Заметим, что взрывы 17 июля на Крымском мосту произошли посреди ночи. Их слышали сразу два. В результате этого "незаконное сооружение" испытало серьезные разрушения. Известно, что одна пролетная часть дороги мощно уничтожена и не подлежит восстановлению. Кроме того, пострадало железнодорожное полотно.