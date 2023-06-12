Именно это и сделала София Торощук в эфире 24 Канала. По мнению ведущей, России не стоит рассказывать о своем могуществе после многочисленных потерь на фронте.

Смотрите также Продолжайте "смешивать алкоголь и наркотики": в Польше с юмором ответили на угрозы Медведева

Лучшее поздравление – от ВСУ

Ведущая предполагает, что Дмитрий Медведев находился в состоянии измененного сознания, когда написал очередной пропагандистский пост. Иначе сложно объяснить, почему для поздравления с днем России он выбрал Майдан Независимости.

"Я не знаю, как это назвать. Медведев снова напился… или обкололся", – сказала Трощук.

Я бы кое-что исправила в его посте. Значительно уместнее было бы написать "поздравляю с одним из последних дней России". Это же тот Майдан Независимости, который вы обещали взять за 3 дня. А что вы на самом деле "взяли", всем известно и без вас,

– сиронизировала ведущая.

Ни "площади России", ни какой-либо другой площади, названной в честь окупантов, в Украине не будет.

Имперские прихоти вылезают из каждой щели Медведева, утверждает ведущая. Но что бы россияне не праздновали в своем победоносии, лучшее поздравление с днем России оккупанты уже получили от ВСУ, которые успели уничтожить 216 тысяч россиян и только за последние два дня освободили 5 поселков.

Россию скоро будут омывать на Майдане Незалежности

Если бы Дмитрий Медведев был не россиянином, Торощук бы посоветовала ему выходить из запоя. Ибо, как известно, от этого могут быть проблемы со здоровьем.

"А поскольку Дмитрий – россиянин, то пусть себе делает то, что хочет. Посмотрим, что он запостит через год и в каких рамках будет его Россия, которую он сегодня поздравляет", – отметила ведущая.

А Майдан Независимости – это не "скоро площадь России", это площадь, на которой Россию скоро будут омывать. Уверена, что украинцы с радостью отпразднуют развал России именно на Майдане Незалежности,

– резюмировала Трощук.

Провалы России