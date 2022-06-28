Так, замглавы совета безопасности России Дмитрий Медведев решил озвучить очередную угрозу. А подкрепил он ее с помощью довольно неудачной, но манипуляции, передает 24 канал.

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Медведев объявил о вступлении Украины в НАТО

Экспрезидент России Дмитрий Медведев не знает уже за что цепляться. Поэтому лучшее, что он может сейчас сделать, – озвучивать фейковые и манипулятивные заявления. Таким образом, он якобы пытается оправдать зверства, которые страна планирует делать в дальнейшем.

В одном из своих заявлений Медведев подчеркнул, что Украина в НАТО будет гораздо опаснее. Соответствующее мнение он высказал, сравнивая наше государство в Альянсе и тех же Швецию и Финляндию, которые уже подали заявки. Мы просто обязаны процитировать его, чтобы продолжить разбор.

Для нас Крым – часть России. И это – навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа,

– сказал Медведев.

То есть, он фактически назвал Украину членом НАТО. Но эта информация является не только откровенной ложью, но и манипуляцией. На это обратили внимание в Центре противодействия дезинформации .

Напомним, что наше государство действительно стремится вступить в НАТО. Более того, это закреплено в Конституции Украины. Но сейчас о возможности стать частью Альянса речь не идет. Поэтому мы ни кандидаты, ни члены НАТО.

В России свое поражение связывают с влиянием НАТО

В то же время следует понимать, что в России не просто так часто употребляют слова Украина и НАТО в одном предложении. Это своеобразная возможность оправдать несуразность "второй армии мира", а также невозможность достичь поставленных перед собой целей. Поэтому необходимо обвинить столько наших военных, сколько мифическую помощь от НАТО.

Что же касается угроз третьей мировой войны, то они тоже регулярно сыпятся. Соответствующие тезисы транслируют пропагандистские СМИ чуть ли не ежедневно. Не исключено, что таким образом местное население готовится к возможному сценарию развития событий.

Но следует понимать, что он маловероятен. Российские военные не могут справиться с Украиной. И их ресурс не безлимит. Так что ввязаться в войну против цивилизованного Запада Россия просто физически не сможет.

В то же время Медведев совершенно не опасается вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Мол, Россия и так расположена вблизи стран, входящих в Альянс. Поэтому в стране-агрессоре будут просто готовиться к возможным атакам.

Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что не ставила бы на победу России . Она заметила, что бойцы "второй армии мира" не знают, за что воюют. И именно поэтому они не могут похвастаться незаурядными достижениями на фронте. Зато украинцы отстаивают свою землю и будут бороться до последнего.

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