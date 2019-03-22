Медведев встретился в Москве с Медведчуком и Бойко

Премьер России Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Москве кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

Транслируют собрание "112 Украина" и "NewsOne" – телеканалы, связанные с Медведчуком. Кроме того, российские СМИ сообщают, что во встрече принимает участие также глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

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Российский премьер заявил, что "считает правильным" проведение такой встречи, поскольку "взаимоотношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса".

Мы могли бы сейчас обсудить ряд вопросов, которые особенно актуальны, имея в виду реальное положение дел в сфере экономического взаимодействия. Имею в виду и газовую составляющую, поскольку, как известно, в этом году завершается срок действия соглашений в газовой сфере. Необходимо определиться, что делать дальше,

– добавил он.

О причине попросить встречи у Медведева заговорил и Юрий Бойко, назвав отношения между Украиной и Россией "крайне важными" для Украины.

"Отношения Украины и России крайне важны для нашей экономики. Сегодня они переживают самый тяжелый период в своей истории. Для нас очень важен возврат наших товаров и нашей продукции на российский рынок",

– сказал он.

Кандидат в президенты Украины подчеркнул, что "готов предложить и рассмотреть различные варианты восстановления контракта по транзиту (газа – 24 канал) после завершения действующего контракта".

Со своей стороны, Медведев предложил обсудить "ситуацию в целом с торговой составляющей и экономической кооперацией". По его словам, "в последние годы наблюдалась серьезная деградация этих отношений".

Вопреки существующим сложностям во взаимоотношениях двух государств на политическом уровне, компании обеих стран продолжают взаимодействовать,

– заявил Медведев.

В то же время Виктор Медведчук подчеркнул, что сторонам "нужны прямые договоры по поставкам газа, чтобы снизить цену на газ для населения".

"После того, как РФ успешно закончит строительство "Северного потока-2", турецких потоков, которые должны быть закончены в декабре 2019 года, наша труба фактически будет пустой", – добавил он.

Против кума Путина Виктора Медведчука ГПУ 5 февраля открыла уголовное производство. На съезде политической организации "Украинский выбор – право народа" Медведчук заявил о необходимости создания так называемого "автономного региона Донбасс". Следовательно, в действиях Медведчука Генпрокуратура усматривает признаки преступлений, предусмотренных статьями "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Государственная измена".

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