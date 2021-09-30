Такое предположение в эфире проекта "Крым.Реалии" высказал адвокат Николай Полозов. У него есть опасения, что оккупанты могут так поступить.

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Оккупанты могут признать меджлис "террористической организацией"

Есть достаточно серьезные опасения, что российские власти пойдут дальше и вместо признания меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией они попытаются признать его террористической организацией,

– отметил Полозов.

По его словам, это может привести к новой волне массовых репрессий в отношении крымских татар.

Адвокат добавил, что если Россия пойдет на такой шаг, то "все крымские татары, которые имели отношение к органам национального самоуправления, по аналогии с "делами "Хизб ут-Тахрир" лишь по показаниям свидетелей будут получать огромные сроки".

Обратите внимание! Меджлис крымскотатарского народа 29 сентября предоставил верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайрату Абдурахманову информацию о преследованиях и пытках крымских татар.

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