Таке припущення в ефірі проєкту "Крим.Реалії" висловив адвокат Микола Полозов. У нього є побоювання, що окупанти можуть так вчинити.

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Окупанти можуть визнати Меджліс "терористичною організацією"

Є досить серйозні побоювання, що російська влада піде далі та замість визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією, вони спробують визнати його терористичною організацією,

– зазначив Полозов.

За його словами, це може призвести до нової хвилі масових репресій щодо кримських татар.

Адвокат додав, що якщо Росія піде на такий крок, то "всі кримські татари, які мали стосунок до органів національного самоврядування, за аналогією зі "справами "Хізб ут-Тахрір" лише за показаннями свідків отримуватимуть величезні терміни".

Зверніть увагу! Меджліс кримськотатарського народу 29 вересня надав верховному комісару ОБСЄ у справах національних меншин Кайрату Абдурахманову інформацію про переслідування та катування кримських татар.

Заборона Меджлісу у Росії: що відомо