Меджлис предлагает помощь крымчанам, которых незаконно зовут на службу в российскую армию

В Меджлисе крымскотатарского народа пообещали помощь жителям оккупированного Крыма, если их призывают служить в армии России. Ее смогут предоставить, если те пересекут границу и окажутся в Украине.

Глава Меджлиса Рефат Чубаров призвал крымчан делать все для того, чтобы избежать призыва в российскую оккупационную армию. Ведь в ее составе их заставят убивать сограждан украинцев или наоборот.

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Как только вы окажетесь за пределами России, немедленно связывайтесь по социальным сетям со мной или другими членами Меджлиса крымскотатарского народа, которые находятся на материковой части территории Украины,

– пояснил Чубаров.

По его словам, дальше им предложат достойные варианты участия или содействия в борьбе за освобождение Крыма от российских захватчиков.

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