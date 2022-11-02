Планируют собрать 200 миллионов гривен неделю. За них для ВСУ приобретут 50 бронетранспортеров Spartan.

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Детали о мегазборе Притулы "Надо брать!"

Благотворительный фонд Сергея Притулы открыл масштабный сбор для помощи ВСУ "Надо брать!" Для покупки 50 БТР FV103 Spartan планируется собрать 200 миллионов гривен.

Давайте для нашей родной армии купим очень много боронованной техники. Давайте будем брать ее десятками, пачками и сделаем из всего этого большой бронированный кулак. Большой сбор на 50 "Спартанов" объявляю открытым, – сказал Сергей Притула.

Мегазбор продлится неделю – со 2 по 8 ноября включительно. Об этом Притула заявил в своем видеообращении к украинцам.

Сергей Притула объявил о старте большого сбора "Надо брать": смотрите видео

Как объясняет Притула, все бронетранспортеры имеются в наличии. Они прибудут в Украину очень быстро и защитники совсем скоро смогут ими пользоваться.

Важно! Благотворительный фонд Сергея Притулы регулярно закупает технику и необходимое оборудование для ВСУ. Чтобы поддержать сбор финансово и помочь украинским военным эффективнее уничтожать противника, перейдите по ссылке здесь.

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Чем хороши бронетранспортеры Spartan

Гусеничные БТР Spartan уже давно популярны в британской армии. Этот бронетранспортер хорошо подходит для разведки и наступления.

Как отметили в фонде, боевые характеристики Spartan позволят побеждать врага и освобождать украинские земли, а его крепкая броня будет спасать жизнь украинским защитникам.

Следует заметить, что ВСУ уже использовали этот вид бронированных машин. В частности, во время контрнаступления на Харьковщине.

Украинским военным нужна гусеничная бронированная техника. Дело в том, что погодные условия ухудшаются и это сильно усложняет продвижение ВСУ.

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Чтобы лучше "донатилось": потери врага по состоянию на 2 ноября

Оккупантов – 73 270 (+800);

танков – 2714 (+16);

боевых бронированных машин – 5525 (+24);

артиллерийских систем – 1 733 (+3)

РСЗО – 387 (+4)

средств ПВО – 198 (+1);

самолетов – 277 (+1);

вертолетов – 258 (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23);

крылатых ракет – 397;

кораблей и катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4153 (+10);

специальной техники – 154.

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