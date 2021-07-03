Руководитель мексиканского регулятора нефтяной безопасности ASEA Ангел Каррисалес заверил, что инцидент не привел к разливу нефти.
Важно В Мексике загорелось подводное нефтяное месторождение: видео пожара
Причины возгорания будут расследовать компетентные органы. Известно, что причиной инцидента была неисправность одного из клапанов на глубине примерно 80 метров
Отметим, что из-за аварии загорелась поверхность океана. В сети пожар назвали "огненным глазом" из-за круговой формы пламени.
По данным одного из источников, работники компании использовали азот для борьбы с огнем. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Больше о пожаре на подводном трубопроводе
- Месторождение, где произошел инцидент, принадлежит компании Pemex. Это – государственная нефтегазовая корпорация Мексики, которая является одной из крупнейших в мире.
- Пожар вспыхнул у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в юго-восточном штате Мексики Кампече.