Керівник мексиканського регулятора нафтової безпеки ASEA Ангел Каррісалес запевнив, що інцидент не призвів до розливу нафти.

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Причини займання розслідуватимуть компетентні органи. Наразі відомо, що причиною інциденту була несправність одного з клапанів на глибині приблизно 80 метрів

Зазначимо, що через аварію загорілася поверхня океану. У мережі пожежу назвали "вогняним оком" через кругову форму полум'я.

За даними одного з джерел, працівники компанії використовували азот для боротьби з вогнем. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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