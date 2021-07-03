Керівник мексиканського регулятора нафтової безпеки ASEA Ангел Каррісалес запевнив, що інцидент не призвів до розливу нафти.
Важливо У Мексиці спалахнуло підводне нафтове родовище: відео пожежі вражають
Причини займання розслідуватимуть компетентні органи. Наразі відомо, що причиною інциденту була несправність одного з клапанів на глибині приблизно 80 метрів
Зазначимо, що через аварію загорілася поверхня океану. У мережі пожежу назвали "вогняним оком" через кругову форму полум'я.
За даними одного з джерел, працівники компанії використовували азот для боротьби з вогнем. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Більше про пожежу на підводному трубопроводі
- Родовище, де стався інцидент, належить компанії Pemex. Це – державна нафтогазова корпорація Мексики, яка водночас є однією з найбільших у світі.
- Пожежа спалахнула біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен у південно-східному штаті Мексики Кампече.