Мелания Трамп может расширить помощь Украине: о чем договариваются в Белом доме

О том, почему Мелания Трамп стала лицом гуманитарного направления и как ее деятельность может быть связана с политическими интересами президента США, в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказала политолог и американист Александра Филиппенко.

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Мелания Трамп может расширить гуманитарную миссию в Украине

3 ноября Белый дом сообщил, что 5 ноября Мелания Трамп встретится с представителями Украины и России. Мероприятие будет посвящено прекращению огня в районе оккупированных Олешек в Херсонской области. При этом американская сторона не уточнила, кто именно будет участвовать во встрече от Киева и Москвы.

Ранее первая леди США заявляла, что присоединилась к организации гуманитарной миссии в Олешках. Во время локального прекращения огня жители города могли получить помощь и выехать с опасной территории. Из Олешек эвакуировали почти 800 человек.

Филиппенко считает, что эта деятельность может стать началом более широкой гуманитарной инициативы с участием Мелании Трамп. В частности, речь идет о помощи жителям других населенных пунктов, оказавшихся в опасности из-за российской оккупации.

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Мы можем увидеть что-то подобное и в дальнейшем. Это, конечно, я снова говорю очень цинично, политически связано с тем, что для Дональда Трампа важно показать, как его семья на самом деле помогает людям, спасает жизни– пояснила политолог.

По ее словам, для американской администрации такие инициативы могут стать возможностью продемонстрировать конкретный гуманитарный результат. В то же время дальнейшее расширение миссии будет зависеть и от готовности России соглашаться на локальные перемирия и эвакуационные меры.

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Почему гуманитарная миссия может быть выгодна Трампу

Филиппенко обращает внимание на то, что гуманитарная деятельность Мелании Трамп происходит на фоне вопросов к окружению президента США и его семье. Поэтому публичная роль первой леди в возвращении украинцев может помогать Дональду Трампу формировать иной образ своей семьи – как семьи, которая спасает людей и занимается гуманитарными вопросами.

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Однако эксперт сомневается, что Мелания самостоятельно организует все процессы. По ее мнению, к этому привлечены профессиональные дипломаты, Государственный департамент США и специалисты по урегулированию конфликтов.

"Конечно, этим занимается группа людей. Конечно, это профессиональные дипломаты, конечно, это Госдепартамент, конечно, это люди, профессионально связанные с урегулированием конфликтов. И, конечно же, это не одна Мелания Трамп", – подчеркнула Филиппенко.

Гуманитарная инициатива Мелании может иметь аналогичный пиар-эффект для семьи Трампов. Однако эксперт подчеркивает: даже если эта деятельность имеет политическую составляющую, ее практический результат не стоит недооценивать.

Если эта пиар-акция продолжается, но приведет к прекращению огня – замечательно. Спасибо, госпожа Трамп. Прекрасно, госпожа Мелания Трамп– подытожила Филиппенко.

Мелания Трамп уже участвовала в возвращении украинских детей

Гуманитарная деятельность первой леди США не ограничивается историей с Олешками. В июле 2026 года Белый дом сообщал, что при ее содействии удалось воссоединить с семьями еще пятерых украинских детей. Всего на тот момент речь шла о пяти таких группах воссоединений.

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Теперь в Белом доме анонсировали новую встречу с участием представителей Украины и России. Она должна состояться 5 ноября и будет касаться гуманитарной миссии в Олешках. Однако пока речь не идет о полноценных мирных переговорах между государствами: заявленная тема встречи – именно локальное прекращение огня и гуманитарная помощь.

Филиппенко считает, что подобные инициативы могут продолжиться в других населенных пунктах, если Россия согласится на такие договоренности. И даже если они не приведут к окончанию войны, возможность эвакуировать мирных жителей, вернуть детей или освободить пленных уже будет иметь важное значение.