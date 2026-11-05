Меланія Трамп може розширити допомогу Україні: про що домовляються у Білому домі

Про те, чому Меланія Трамп стала обличчям гуманітарного напряму та як її діяльність може бути пов'язана з політичними інтересами президента США, в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу розповіла політологиня та американістка Олександра Філіппенко.

Adv

популярні відео

Меланія Трамп може розширити гуманітарну місію в Україні

3 листопада Білий дім повідомив, що 5 листопада Меланія Трамп проведе зустріч із представниками України та Росії. Захід буде присвячений припиненню вогню в районі окупованих Олешок на Херсонщині. Водночас американська сторона не уточнила, хто саме братиме участь у зустрічі від Києва та Москви.

Раніше перша леді США заявляла, що долучилася до організації гуманітарної місії в Олешках. Під час локального припинення вогню жителі міста могли отримати допомогу та виїхати з небезпечної території. З Олешок евакуювали майже 800 людей.

Філіппенко вважає, що ця діяльність може стати початком ширшої гуманітарної ініціативи за участю Меланії Трамп. Зокрема, йдеться про допомогу жителям інших населених пунктів, які опинилися в небезпеці через російську окупацію.

Реклама

Ми можемо щось подібне побачити далі. Це, звичайно, ще раз дуже цинічно кажу, політично пов'язано з тим, що для Дональда Трампа важливо показати, як його сім'я насправді допомагає людям, рятує життя– пояснила політологиня.

За її словами, для американської адміністрації такі ініціативи можуть стати можливістю продемонструвати конкретний гуманітарний результат. Водночас подальше розширення місії залежатиме і від готовності Росії погоджуватися на локальні перемир'я та евакуаційні заходи.

Повна розмова з Філіпенко: дивитись відео

Чому гуманітарна місія може бути вигідною Трампу

Філіппенко звертає увагу, що гуманітарна діяльність Меланії Трамп відбувається на тлі питань до оточення президента США та його родини. Тому публічна роль першої леді у поверненні українців може допомагати Дональду Трампу формувати інший образ своєї сім'ї – як такої, що рятує людей і займається гуманітарними питаннями.

Реклама

Та експертка сумнівається, що Меланія самостійно організовує всі процеси. На її думку, до цього залучені професійні дипломати, Державний департамент США та фахівці з урегулювання конфліктів.

"Звичайно, це група людей робить. Звичайно, це професійні дипломати, звичайно, це Держдепартамент, звичайно, це люди, професійно пов'язані з вирішенням конфліктів. І, звичайно ж, це не одна Меланія Трамп", – наголосила Філіппенко.

Гуманітарна ініціатива Меланії може мати схожий піар-ефект для родини Трампів. Однак експертка наголошує: навіть якщо ця діяльність має політичну складову, її практичний результат не варто знецінювати.

Якщо ця піар-акція триває, але якщо вона призведе до того, що буде припинення вогню – чудово. Дякую, пані Трамп. Прекрасно, пані Меланіє Трамп– підсумувала Філіппенко.

Меланія Трамп уже долучалася до повернення українських дітей

Гуманітарна діяльність першої леді США не обмежується історією з Олешками. У липні 2026 року Білий дім повідомляв, що за її сприяння вдалося возз'єднати з родинами ще п'ятьох українських дітей. Загалом на той момент ішлося про п'ять таких груп возз'єднань.

Реклама

Тепер у Білому домі анонсували нову зустріч за участю представників України та Росії. Вона має відбутися 5 листопада й стосуватиметься гуманітарної місії в Олешках. Однак поки не йдеться про повноцінні мирні переговори між державами: заявлена тема зустрічі – саме локальне припинення вогню та гуманітарна допомога.

Філіппенко вважає, що подібні ініціативи можуть продовжитися в інших населених пунктах, якщо Росія погодиться на такі домовленості. І навіть якщо вони не приведуть до завершення війни, можливість евакуювати цивільних, повернути дітей чи звільнити полонених уже матиме важливе значення.