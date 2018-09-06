Мелания Трамп обвинила анонимного автора из Белого дома в саботаже

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что анонимный автор газеты The New York Times из Белого дома "саботирует США" своими действиями.

Об этом сообщает CNN.

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По ее словам, анонимный автор из Белого дома должен раскрыть свою личность.

Она также добавила, что данный человек "саботирует США своими трусливыми" действиями.

Мелания подчеркнула, что для США важна свобода слова, однако, американские СМИ должны быть честными и ответственными.

Напомним, авторитетное издание The New York Times опубликовало блог американского чиновника, который называет себя участником "сопротивления" внутри администрации Трампа, который пытается не допустить осуществления "худших побуждений" главы Белого дома. Внутри президентского аппарата США началась "охота" за именем автора скандальной статьи.