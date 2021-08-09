По словам Мелинды Симмонс, результаты климатических изменений отражаются на аграрной отрасли и урожайности. Заметное увеличение чрезвычайных ситуаций в Украине, в частности наводнений в западных областях. Основанием для наводнений являются вырубки лесов и рост температуры.
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"Результаты изменений климата отражаются на Украине быстрее, чем во многих других странах мира", – подчеркнула Симмонс.
Сокращение добычи угля
По словам чиновника, уже сейчас сложно согласовать уменьшение выбросов. Это требует комплексных изменений, которые будут касаться не только правительства, но и всех граждан.
"Помощь доступна при условии, что правительство будет иметь четкий план, а люди и местные общины будут понимать, что этот план будет иметь влияние на их жизнь и позволит им сохранить свой бизнес", – подчеркнула Симмонс.
Одним из самых главных преобразований для Украины станет сокращение добычи угля. Особенно сложно это будет в областях, где общины зависят от работы в шахтах.
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Симмонс убеждена, что украинцам следует объяснять, как повлияет на их жизнь переход на "зеленую" энергетику. Власти важно не подходить к этому вопросу лишь как к экономическому или политическому.
Сотрудничество для сохранения окружающей среды
Между Украиной и Великобританией может образоваться новое направление сотрудничества. Оно будет касаться предотвращения изменений климата и сохранения окружающей среды.
"На местном уровне уже начинают понимать, что надо делать, но полного комплексного понимания связи между этими событиями и изменениями климата еще нет", – подчеркнула Симмонс.
Госпожа посол отметила, что нужно доносить информацию о климатических изменениях до широкой публики простыми словами. Объяснять, как повышение температуры воздуха повлияет на урожай, посевы и даже целостность жилья. Таким образом будет проще вести диалог внутри страны.
Ситуация с шахтами в Украине: последние новости
- Еще в конце 2020 года в Украине подняли вопрос закрытия всех убыточных шахт. В Министерстве энергетики планируют реформировать угольную отрасль до 2030 года.
- Кабмин пообещал, что уволенным горнякам будут помогать найти новую работу. Речь идет о работниках шахт, которые десятками лет не приносят прибылей.
- В то же время убыточные шахты в Украине часто становятся местом трагедии. В результате обвалов и взрывов газа погибают шахтеры. На "Покровском" 31 июля 2021 года прогремел взрыв, пострадали 10 человек, 6 горняков умерли.