По словам Мелинды Симмонс, результаты климатических изменений отражаются на аграрной отрасли и урожайности. Заметное увеличение чрезвычайных ситуаций в Украине, в частности наводнений в западных областях. Основанием для наводнений являются вырубки лесов и рост температуры.

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"Результаты изменений климата отражаются на Украине быстрее, чем во многих других странах мира", – подчеркнула Симмонс.

Сокращение добычи угля

По словам чиновника, уже сейчас сложно согласовать уменьшение выбросов. Это требует комплексных изменений, которые будут касаться не только правительства, но и всех граждан.

"Помощь доступна при условии, что правительство будет иметь четкий план, а люди и местные общины будут понимать, что этот план будет иметь влияние на их жизнь и позволит им сохранить свой бизнес", – подчеркнула Симмонс.

Одним из самых главных преобразований для Украины станет сокращение добычи угля. Особенно сложно это будет в областях, где общины зависят от работы в шахтах.

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Симмонс убеждена, что украинцам следует объяснять, как повлияет на их жизнь переход на "зеленую" энергетику. Власти важно не подходить к этому вопросу лишь как к экономическому или политическому.

Обратите внимание! Великобритания в свое время прошла через болезненный процесс закрытия угольных шахт. Впрочем сейчас страна является одной из самых успешных в мире в сфере изменения источников поставок энергоресурсов.

Сотрудничество для сохранения окружающей среды

Между Украиной и Великобританией может образоваться новое направление сотрудничества. Оно будет касаться предотвращения изменений климата и сохранения окружающей среды.

"На местном уровне уже начинают понимать, что надо делать, но полного комплексного понимания связи между этими событиями и изменениями климата еще нет", – подчеркнула Симмонс.

Госпожа посол отметила, что нужно доносить информацию о климатических изменениях до широкой публики простыми словами. Объяснять, как повышение температуры воздуха повлияет на урожай, посевы и даже целостность жилья. Таким образом будет проще вести диалог внутри страны.

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