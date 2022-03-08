Мирные жители выходят на улицы с единственным оружием – украинской символикой, несгибаемым духом и стремлением к свободе. Их не пугают оккупанты с автоматами и военной техникой.

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Ежедневные протесты в Мелитополе

Пока россияне боятся автозаков, жители украинского Мелитополя с чувством достоинства продолжают протестовать против оккупантов. Каждый день с момента временной оккупации в 12 часов горожане выходят на улицы с украинскими флагами.

Без оружия, без насилия гражданские демонстрируют оркам, что они – не часть их "русского мира". Отмечается, что толпа демонстрантов с каждым днем ​​становится все больше, и просто невозможно, чтобы оккупанты этого не заметили.

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