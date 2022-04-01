В Мелитополе директора школ отказались работать с оккупантами – написали заявления на увольнение

Во временно захваченном российскими оккупантами Мелитополе все директора школ написали заявления на увольнение. Таким образом они показали, что не намерены работать с врагом.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров во время прямого эфира на своей странице в социальных сетях, состоявшемся вечером четверга, 31 марта.

Читайте также Россияне забрали 14 тонн гуманитарки, которую привезли жителям Мелитополя

Сегодня было одобрено сложное, но абсолютно правильное решение: все без исключения директора школ написали заявления на увольнение в знак протеста и нежелания работать с оккупантами,

– рассказал мэр Мелитополя.

Он также обратился к колаборантке Данильченко, которую захватчики назначили "и.о. городского головы", с призыврм не делать из детей "живой щит" или заложников.