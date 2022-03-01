В Мелитополе люди идут на оккупантов, на них наставляют оружие
1 марта 2022 , 15:16Читати новину українською
Источник:Сегодня
В Мелитополе безоружные украинцы идут на российских захватчиков. Оккупанты, не обращая внимания на то, что у людей нет оружия, наставляют на них оружие.
Местные жители идут на военную технику россиян, крича "Оккупанты, уезжайте домой, мы безоружны". На видео, которое попало в соцсети, слышно, как россияне стреляют.
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Захватчики стреляют в воздух над украинцами, несмотря на то, что им сказали – они безоружны. На технике видна буква "Z", а россияне наставляют оружие на протестующих.
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