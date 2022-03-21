С сотрудницами "МВ-холдинга" оккупанты провели "беседу". Россияне настаивали на необходимости сотрудничества с врагом.
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Неизвестно, где сейчас – Михаил Кумок
Пока находится в неизвестном месте Михаил Кумок.
Михаил Владимирович является владельцем холдинга и издателем, но он полностью отошел от редакционных дел,
– отмечает генеральный директор "МВ-холдинга" Ганна Медведь
Гендиректор подчеркнула, что Кумок – уже на пенсии. В холдинге надеются, что мужчину отпустят.