Зі співробітницями "МВ-холдингу" окупанти провели "розмову". Росіяни наполягали на необхідності співпраці з ворогом.
До теми Ми точно знаємо, що ви про нас не забули, – у Мелітополі записали щемливе звернення до ЗСУ
Невідомо, де зараз – Михайло Кумок
Поки що перебуває у невідомому місці Михайло Кумок.
Михайло Володимирович є власником холдингу та видавцем, але він повністю відійшов від редакційних справ,
– зазначає генеральна директорка "МВ-холдингу" Ганна Медведь
Гендиректорка наголосила, що Кумок – вже на пенсії. У холдингу сподіваються, що чоловіка відпустять.