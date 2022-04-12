Как сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, во временно оккупированном Мелитополе россияне продолжают совершать преступления. Их целью стали предприниматели.

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Задержание предпринимателей

Российские оккупанты начали массово задерживать предпринимателей. В их офисах и домах россияне проводят обыски.

Их цель – обложить украинских предпринимателей "налогом": отдавать деньги наличными или продуктами. Оккупанты в очередной раз нарушили Женевскую конвенцию, за что непременно понесут ответственность, ведь Украина знает каждого, кто совершал и совершает преступления против наших граждан.

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